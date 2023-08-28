ЭКОНОМИКА РБ

ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ В 1,2 РАЗА

15:31 28.08.2023 На 1 августа 2023 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22 301 индивидуальный предприниматель. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, от данной категории плательщиков в бюджет поступило 61,5 млн рублей налогов и других платежей, что в сопоставимых ценах выше уровня аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,8% в общих поступлениях бюджета области.