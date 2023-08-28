С начала учебного года в школах Беларуси откроются еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 сентября 2023 года начнут свою работу еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности. Они откроются в средних школах № 17 Витебска, № 5 Гомеля, № 37 Бреста, № 186 Минска, № 7 Жлобина и № 4 Калинковичей.

Школьники транспортных классов будут знакомиться с особенностями профессии железнодорожника. В программе обучения предусмотрены экскурсии на предприятия Белорусской железной дороги, где ребята вживую смогут увидеть все то, о чем им будут рассказывать на занятиях педагоги.

Основная цель транспортных классов – популяризация железнодорожных профессий и создание условий для их осознанного выбора учащимися.

Ребята, успешно закончившие транспортные классы, смогут получить целевое направление для поступления в учреждения образования, которые готовят специалистов для работы на Белорусской железной дороге.

Всего в 2022/2023 учебном году в Беларуси функционировали девять транспортных классов, в которых проходили обучение более 200 учащихся средних школ городов: Барановичи, Лунинец, Лида, Могилев и Гомель.

C участием Белорусской железной дороги для транспортных классов разработана программа объединения по интересам «На пути к профессии: основы железнодорожного транспорта» для учащихся 8-9 классов и учебная программа факультативных занятий «Введение в профессии железнодорожного транспорта» для учащихся 10-11 классов.

Программы ориентированы на дополнительную подготовку школьников для получения основного образования по специальностям железнодорожной направленности.

В реализации и методическом сопровождении данных программ будут участвовать организации Белорусской железной дороги, Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственного объединения «Белорусская железная дорога» и ведущие профильные учреждения образования: Белорусский государственный университет транспорта и его филиалы: Брестский, Оршанский и Гомельский колледжи, а также Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.