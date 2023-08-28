ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ ШЕСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ КЛАССОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ


14:59 28.08.2023

С начала учебного года в школах Беларуси откроются еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 сентября 2023 года начнут свою работу еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности. Они откроются в средних школах № 17 Витебска, № 5 Гомеля, № 37 Бреста, № 186 Минска, № 7 Жлобина и № 4 Калинковичей.

Школьники транспортных классов будут знакомиться с особенностями профессии железнодорожника. В программе обучения предусмотрены экскурсии на предприятия Белорусской железной дороги, где ребята вживую смогут увидеть все то, о чем им будут рассказывать на занятиях педагоги.

Основная цель транспортных классов – популяризация железнодорожных профессий и создание условий для их осознанного выбора учащимися.

Ребята, успешно закончившие транспортные классы, смогут получить целевое направление для поступления в учреждения образования, которые готовят специалистов для работы на Белорусской железной дороге.

Всего в 2022/2023 учебном году в Беларуси функционировали девять транспортных классов, в которых проходили обучение более 200 учащихся средних школ городов: Барановичи, Лунинец, Лида, Могилев и Гомель.

C участием Белорусской железной дороги для транспортных классов разработана программа объединения по интересам «На пути к профессии: основы железнодорожного транспорта» для учащихся 8-9 классов и учебная программа факультативных занятий «Введение в профессии железнодорожного транспорта» для учащихся 10-11 классов.

Программы ориентированы на дополнительную подготовку школьников для получения основного образования по специальностям железнодорожной направленности.

В реализации и методическом сопровождении данных программ будут участвовать организации Белорусской железной дороги, Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственного объединения «Белорусская железная дорога» и ведущие профильные учреждения образования: Белорусский государственный университет транспорта и его филиалы: Брестский, Оршанский и Гомельский колледжи, а также Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2023
валюта курс
EUR 3.4227
USD 3.1717
RUB 3.3499
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4630 +0.0149
USD 3.1937 +0.022
RUB 3.3391 -0.0108
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4280 3.4390
USD 3.1870 3.1940
RUB 3.0000 3.3590
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0780
EUR/RUB 102.1000 112.4000
USD/RUB 95.0000 104.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте