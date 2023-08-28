|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА В ШКОЛАХ БЕЛАРУСИ ОТКРОЮТСЯ ЕЩЕ ШЕСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ КЛАССОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
14:59 28.08.2023
С начала учебного года в школах Беларуси откроются еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 1 сентября 2023 года начнут свою работу еще шесть транспортных классов железнодорожной направленности. Они откроются в средних школах № 17 Витебска, № 5 Гомеля, № 37 Бреста, № 186 Минска, № 7 Жлобина и № 4 Калинковичей.
Школьники транспортных классов будут знакомиться с особенностями профессии железнодорожника. В программе обучения предусмотрены экскурсии на предприятия Белорусской железной дороги, где ребята вживую смогут увидеть все то, о чем им будут рассказывать на занятиях педагоги.
Основная цель транспортных классов – популяризация железнодорожных профессий и создание условий для их осознанного выбора учащимися.
Ребята, успешно закончившие транспортные классы, смогут получить целевое направление для поступления в учреждения образования, которые готовят специалистов для работы на Белорусской железной дороге.
Всего в 2022/2023 учебном году в Беларуси функционировали девять транспортных классов, в которых проходили обучение более 200 учащихся средних школ городов: Барановичи, Лунинец, Лида, Могилев и Гомель.
C участием Белорусской железной дороги для транспортных классов разработана программа объединения по интересам «На пути к профессии: основы железнодорожного транспорта» для учащихся 8-9 классов и учебная программа факультативных занятий «Введение в профессии железнодорожного транспорта» для учащихся 10-11 классов.
Программы ориентированы на дополнительную подготовку школьников для получения основного образования по специальностям железнодорожной направленности.
В реализации и методическом сопровождении данных программ будут участвовать организации Белорусской железной дороги, Дорожный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров государственного объединения «Белорусская железная дорога» и ведущие профильные учреждения образования: Белорусский государственный университет транспорта и его филиалы: Брестский, Оршанский и Гомельский колледжи, а также Минский государственный колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2023
Курсы в банках
на 28.08.2023
Конвертация в банках
на 28.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте