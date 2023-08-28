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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 4,3%
14:39 28.08.2023
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 4875,7 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 4 542,6 млн рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 5 665,7 млн рублей, или 93,4% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 262,5 млн рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.
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