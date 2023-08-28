В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) заключены первые сделки по реализации импортозамещающей продукции в Нижегородскую область. Об этом сообщил начальник ВЭД БУТБ Александр Башлий в ходе онлайн-конференции с деловыми кругами региона, организованной Торгпредством РФ в Беларуси.

Речь идет о закупке газоаналитической техники, оборудования для животноводческих ферм и компонентов для производства полиуретана.

В рамках презентации возможностей биржевой торговли Александр Башлий также обозначил перспективные товарные позиции для участвовавших в мероприятии компаний из Нижегородской области. В первую очередь это черный металлопрокат и металлоконструкции, текстильные материалы, производственные линии для пищевой промышленности и оборудование для строительной отрасли. По словам представителя БУТБ, все указанные товары востребованы у белорусских участников торгов.

На данный момент на БУТБ аккредитованы 73 нижегородские компании. По сравнению с январем-августом 2022 г. сумма заключенных ими биржевых сделок выросла более чем в 7 раз.