Солигорский межрайонный комитет госконтроля во взаимодействии с местным РОВД установил, что в одном из хозяйств района сев свыше 300 тонн семян пшеницы на площади более 1 тыс. гектар произведен только по документам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в хозяйстве оформляли документы о проведении посевных работ в полном объеме. Эти данные отражены и в государственной статистической отчетности.

Однако осмотры складов, а также посевных площадей вызвал сомнения в достоверности отчетов.

Проведенная инвентаризация, а также опрос работников хозяйства подтвердили, что сев на площади 1200 гектар фактически не произведен, а 316 тонн якобы посеянных семян пшеницы находятся на складе в виде излишков.

Также установлено, что за посевные работы, которые не выполнялись, механизатору начислена и выплачена зарплата в сумме более 4 тыс. рублей.

На основании собранных материалов в отношении уже бывшего руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело.