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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОЗЯЙСТВЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОНА УСТАНОВЛЕНЫ ПРИПИСКИ ОБЪЕМОВ ПОСЕЯННОЙ ПШЕНИЦЫ
13:40 28.08.2023
Солигорский межрайонный комитет госконтроля во взаимодействии с местным РОВД установил, что в одном из хозяйств района сев свыше 300 тонн семян пшеницы на площади более 1 тыс. гектар произведен только по документам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в хозяйстве оформляли документы о проведении посевных работ в полном объеме. Эти данные отражены и в государственной статистической отчетности.
Однако осмотры складов, а также посевных площадей вызвал сомнения в достоверности отчетов.
Проведенная инвентаризация, а также опрос работников хозяйства подтвердили, что сев на площади 1200 гектар фактически не произведен, а 316 тонн якобы посеянных семян пшеницы находятся на складе в виде излишков.
Также установлено, что за посевные работы, которые не выполнялись, механизатору начислена и выплачена зарплата в сумме более 4 тыс. рублей.
На основании собранных материалов в отношении уже бывшего руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело.
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