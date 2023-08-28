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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,4%
13:35 28.08.2023
В январе-июле 2023 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 20,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,4% к уровню января-июля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,7%, в обрабатывающей промышленности – 110,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99,6%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 103,3%.
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