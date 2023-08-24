ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО МИНЛЕСХОЗА 29 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН

13:28 28.08.2023 29 августа 2023 года министр лесного хозяйства Александр Кулик проведет личный прием граждан в министерстве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, личный прием граждан состоится с 15.00 до 20.00. Записаться на прием к министру можно по номеру телефона (017) 200-46-01.