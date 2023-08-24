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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНЛЕСХОЗА 29 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
13:28 28.08.2023
29 августа 2023 года министр лесного хозяйства Александр Кулик проведет личный прием граждан в министерстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, личный прием граждан состоится с 15.00 до 20.00.
Записаться на прием к министру можно по номеру телефона (017) 200-46-01.
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