С 1 сентября в Гомельской области 761 молодой учитель и воспитатель придет в детские коллективы. Об этом рассказал начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов.

Он назвал кадры, их профессионализм ключевым звеном и движущей силой в развитии и совершенствовании системы образования региона.

По словам начальника управления, в настоящее время в области трудятся свыше 28 тысяч педагогических работников. Из них более 2,6 тысяч имеют статус молодых специалистов.

"С каждым из тех, кто приходит на первое рабочее место, детально прорабатывается вопрос предоставления жилья: места в общежитии, арендное и съемное. Выплачивается материальная помощь", - рассказал Руслан Смирнов.

Он отметил, что в регионе квалификационный уровень педагогических работников растет.

"Аттестация педагогических работников остается одним из рычагов не только повышения профессионального уровня, но и заработной платы", - обратил внимание руководитель.