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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 350 ЛЕГКОВЫХ АВТО СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ ИЗ БЕЛАРУСИ
12:16 28.08.2023
Более 350 легковых авто стоят в очереди на въезд в Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси, утверждая, что польская сторона продолжает оформлять всего треть от нормы.
«В воскресенье очереди легковых авто на въезд в ЕС фиксировались перед всеми пунктами пропуска. Контрольные службы самого загруженного погранперехода Тересполь (Брест) за три дня оформили всего 34% авто, т.е. польская сторона пропускала 24 легковушки в час из 70 возможных. На литовском направлении меньше всего транспорта пропустили на свою территорию сотрудники пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог) — 53% от нормы», - говорится в сообщении ведомства.
На протяжении выходных дней грузовики ожидали въезда в ЕС перед всеми литовскими и латвийскими пунктами пропуска. Контрольные службы Литвы пропустили на свою территорию в среднем 41% фур от нормы, Латвии — 44%.
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