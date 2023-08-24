ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 2,7%

12:05 28.08.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-июль 2023 г. в текущих ценах составил 14 194,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,7% больше к уровню января-июля 2022 г.