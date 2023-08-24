По итогам года зарплата в бюджетной отрасли вырастет примерно на 15%. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"В стране работают более 800 тыс. бюджетников. Когда мы входили в 2023 год, в бюджете было предусмотрено более 16 млрд рублей. Выстраивался график роста заработной платы бюджетной отрасли. С 1 января поднялась базовая ставка - 228 рублей - на 7,5%. С 1 сентября подписано постановление, что базовая ставка - 235 рублей, темп роста - 3%", - сообщила она.

Ирина Костевич уточнила, что базовая ставка - это главный элемент в заработной плате в бюджетной отрасли. Поднимается базовая ставка - растут стимулирующие и компенсирующие выплаты.

"Поэтому мы оцениваем, что с учетом роста базовой ставки и ряда стимулирующих выплат зарплата по итогам года вырастет где-то на 15% в бюджетной отрасли", - заключила чиновник.