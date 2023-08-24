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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,8%


11:23 28.08.2023

В январе-июле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Гомельской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1594,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 513,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 107,9 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в январе – июле 2022 г., молока – 528,6 тыс. тонн (на 1,6% больше), яиц – 261,3 млн штук (на 2,4% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,2% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,1% молока и 81,9% производства яиц.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 620,1 тыс. голов крупного рогатого скота, или 101,8% к уровню 1 августа 2022 г., в том числе коров – 209,7 тыс. голов (99,9%). Численность свиней составила 238,6 тыс. голов (90,8%).

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 32,8% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 31,1%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 185,4 тыс. тонн, при средней урожайности 20,7 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 365,1 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 330,8 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 5,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 7,1 центнера.
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