Белорусские таможенники в настоящее время осуществляют операции по перегрузке товаров и перецепке прицепов в отношении около 600 транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, традиционно наиболее загруженное брестское направление: здесь перегружаются для дальнейшего следования товары из 350 машин, прибывших через белорусско-польский участок границы.

В ГТК напомнили, что транспортным средствам польских перевозчиков можно направляться для осуществления перегрузки в том числе в места гродненского региона, расположенные в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица", а также пункте таможенного оформления "Берестовица-ТЛЦ".

Во всех специально установленных местах сейчас достаточно свободных стояночных мест, белорусская таможня осуществляет операции по перегрузке и перецепке оперативно с учетом налаженности процесса и имеющихся для этого технических средств и оборудования.