В Беларуси на 28 августа собрано на 94% убираемых культур: из них 95% зерновых колосовых и зернобобовых культур и на 90% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, всего намолочено 6925 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5986 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.

Все регионы страны закончили теребление льна.

Продолжаются работы по уборке льнотресты, заготовлено около 50 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 61% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 15% к убранной площади.

Посеяно озимого рапса на зерно на 99% площади страны.

Хозяйства страны убирают картофель, урожайность которого составляет около 376 ц/га.

Собрано 898 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.