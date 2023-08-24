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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 6,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:32 28.08.2023
В Беларуси на 28 августа собрано на 94% убираемых культур: из них 95% зерновых колосовых и зернобобовых культур и на 90% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено 6925 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5986 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.
Все регионы страны закончили теребление льна.
Продолжаются работы по уборке льнотресты, заготовлено около 50 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 61% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 15% к убранной площади.
Посеяно озимого рапса на зерно на 99% площади страны.
Хозяйства страны убирают картофель, урожайность которого составляет около 376 ц/га.
Собрано 898 тыс. тонн зеленой массы кукурузы.
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