ОАО «КБ «Дисплей» готовит к запуску производственную линию для мелкосерийного производства квадрокоптеров ударного типа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» впервые продемонстрированы широкой публике в мае 2019 года, а в 2022 году оба изделия были приняты на вооружение белорусской армии.

Оснащаются УБАК реактивной противотанковой гранатой РПГ-26 «Аглень». На УБАК применяется штатный армейский боеприпас, без дополнительных доработок перед установкой на квадрокоптер. Граната РПГ-26 имеет массу менее 3 кг и оснащается выстрелом калибра 72,5 мм. Боевая часть такого снаряда пробивает до 440 мм бронированной стали.

Окончательной точкой в решении о масштабном производстве изделий стала их оценка Лукашенко во время очередной демонстрации.

Работы по постановке на производство будут завершены в 2023 году.