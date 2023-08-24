Реальные располагаемые денежные доходы населения Гомельской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2023 г. выросли на 6,7% к уровню января-июня 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,5%.