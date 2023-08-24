За январь-июль 2023 года бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Беларуси с учетом остатков на начало года исполнен с профицитом (превышение доходов над расходами бюджета фонда) в сумме 1168,3 млн рублей.

Как сообщается на сайте ФСЗН Минтруда и соцзащиты, в том числе профицит по средствам государственного социального страхования составил 913,0 млн рублей; профицит по средствам профессионального пенсионного страхования – 255,3 млн рублей.

Доходы бюджета фонда составили 14 323,7 млн рублей. Субвенция на сбалансированность бюджета фонда не привлекалась.

Общая сумма расходов бюджета фонда составила 13 541,5 млн рублей.

В состав расходов бюджета фонда включены расходы, финансирование которых должно осуществляться в соответствии с законодательством из республиканского бюджета, в сумме 835,1 млн рублей. Данные расходы в полном объеме возмещены из республиканского бюджета в бюджет фонда в виде субвенции.

Финансирование пенсий и пособий из средств бюджета фонда в отчетном периоде производилось своевременно и в полном объеме.