ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) 28 сентября 2023 г. проведет первые торги пищевого сырья на внутреннем рынке с предоставлением образцов продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сбор заявок от потенциальных продавцов и покупателей уже начат, на первую торговую сессию зарегистрированы заявки на приобретение сухой приправы.

Торги пищевым сырьем по образцам будут проводиться по мере поступления заявок на покупку и продажу. В рамках торговых сессий планируется реализовывать, в частности, пищевые добавки, крахмал, желатин, загустители, кондитерский жир, заменители какао-масла, лимонную кислоту, дрожжи, пищевую соду, глютен, говяжий белок, сухофрукты и др.

За счет высокой концентрации поставщиков на биржевой площадке новая торговая сессия упростит процедуру закупки сырья для белорусских предприятий пищевой промышленности, а возможность детально изучить образцы товара до торгов сведет к минимуму риск приобретения продукции, не соответствующей спецификациям покупателя.

«Пищевое сырье – это не новый для биржи товар. Торги данной продукцией проводятся с декабря прошлого года и уже успели стать рабочим инструментом для более чем 90 белорусских компаний. В частности, в этом году повышенным спросом пользуются комплексные пищевые добавки, изолят соевого белка, пшеничная клейковина и ферментные препараты. На эти позиции пришлось около 60% от общего объема продаж в январе-августе 2023 г», - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что торги пищевым сырьем по образцам будут прежде всего востребованы у предприятий, которые используют в своей деятельности сырье со строго определенными характеристиками.