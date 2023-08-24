Более 50 обращений поступило на короткий номер Комитета госконтроля Беларуси 191 по вопросам подготовки детей к школе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, граждане сообщили о недостаточности школьной одежды больших размеров для старшеклассников, о невозможности приобрести необходимые канцелярские товары, об отсутствии свободных мест в учреждениях образования по месту регистрации.

Например, в некоторых минских школах отказываются принимать детей, несмотря на то что ребенок по месту регистрации имеет право ее посещать.

В магазинах деревень Ляховичского района сложно найти тетради на белорусском языке. А у борисовских школьников возникли проблемы с приобретением предметных тетрадей для лабораторных работ для 6 и 9 классов.

Треть обращений касается вопросов как приобретения школьной формы, так и навязывания учащимся элементов школьной формы конкретных производителей.

Также поступили жалобы на плохое состояние школьных спортивных площадок, отсутствие подвоза детей к учреждениям образования, на высокую стоимость школьной обуви и одежды.

Комитет госконтроля проведен анализ поступившей информации, по результатам которого будут приняты соответствующие меры реагирования.