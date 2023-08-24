|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 50 ОБРАЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО НА КОРОТКИЙ НОМЕР КГК ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
16:53 25.08.2023
Более 50 обращений поступило на короткий номер Комитета госконтроля Беларуси 191 по вопросам подготовки детей к школе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, граждане сообщили о недостаточности школьной одежды больших размеров для старшеклассников, о невозможности приобрести необходимые канцелярские товары, об отсутствии свободных мест в учреждениях образования по месту регистрации.
Например, в некоторых минских школах отказываются принимать детей, несмотря на то что ребенок по месту регистрации имеет право ее посещать.
В магазинах деревень Ляховичского района сложно найти тетради на белорусском языке. А у борисовских школьников возникли проблемы с приобретением предметных тетрадей для лабораторных работ для 6 и 9 классов.
Треть обращений касается вопросов как приобретения школьной формы, так и навязывания учащимся элементов школьной формы конкретных производителей.
Также поступили жалобы на плохое состояние школьных спортивных площадок, отсутствие подвоза детей к учреждениям образования, на высокую стоимость школьной обуви и одежды.
Комитет госконтроля проведен анализ поступившей информации, по результатам которого будут приняты соответствующие меры реагирования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
Курсы в банках
на 25.08.2023
Конвертация в банках
на 25.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте