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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 14,8%
16:45 25.08.2023
За январь-июль 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 681,6 млн рублей подоходного налога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года составил 114,8%.
Подоходный налог остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет и характеризуется его достаточно высоким удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 7 месяцев текущего года составил 43,1%.
В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – около 90%. При этом 10,8% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.
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