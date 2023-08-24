За январь-июль 2023 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 681,6 млн рублей подоходного налога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, темп роста в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года составил 114,8%.

Подоходный налог остается основным доходным источником уже на протяжении многих лет и характеризуется его достаточно высоким удельным весом в налоговых доходах бюджета Брестской области, который за 7 месяцев текущего года составил 43,1%.

В структуре подоходного налога основной удельный вес занимает подоходный налог с заработной платы физических лиц – около 90%. При этом 10,8% приходится на подоходный налог с физических лиц, исчисленный с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.