КГК Гомельской области при проверке торговых объектов в Хойниках установил многочисленные нарушения законодательства.

Так, в магазине ООО на все находящиеся в продаже товары (обувь, одежду, постельное белье, головные уборы, детские игрушки, сумки и др.) отсутствовали документы, подтверждающие их поступление, качество и безопасность. Также отсутствовала необходимая для покупателей информация о товарах на русском или белорусском языках.

Кроме того, не были маркированы средствами идентификации обувь, куртки, постельное, кухонное белье (оборот таких товаров без средств идентификации запрещен).

Работа торгового объекта приостановлена до полного устранения нарушений.

Еще в одном магазине контролерами пресечена продажа кондитерских изделий, салатов с истекшими сроками годности. Здесь же выявлено несоблюдение температурных режимов хранения рыбной продукции, отсутствие информации для покупателей на овощи, фрукты, кондитерские изделия.

На реализацию товаров с истекшими сроками годности вынесен запрет. В отношении субъекта начат административный процесс.

С начала текущего года за грубые нарушения законодательства Комитетом Гомельской области приостанавливалась работа 3 объектов торговли и 2 подразделений крупных сетевых ритейлеров, запрещена реализация более 1,3 тонны продукции с истекшими сроками годности, без документов о качестве и безопасности продукции.