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ЭКОНОМИКА РБ


К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ПЕРЕИЗДАЕТСЯ 29 УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ШКОЛЬНИКОВ


15:27 25.08.2023

К 2023/2024 учебному году подготовлено 29 учебных пособий для учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Отмечается, что в повторно изданных учебных пособиях особое внимание было уделено отбору дидактических средств содержания, которые "помогают формировать гражданский патриотизм, гордость за достижения нашей страны и уважение к ее историческому прошлому".

"При подготовке к повторному выпуску приведены к единообразию структуры учебных пособий и их навигационный аппарат, усовершенствованы оформление, дизайн и иллюстративный материал, упрощены основные тексты параграфов за счет их разгрузки и сокращения количества упоминаемых понятий, терминов и географической номенклатуры", - подчеркнула заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.
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