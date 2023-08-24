К 2023/2024 учебному году подготовлено 29 учебных пособий для учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Отмечается, что в повторно изданных учебных пособиях особое внимание было уделено отбору дидактических средств содержания, которые "помогают формировать гражданский патриотизм, гордость за достижения нашей страны и уважение к ее историческому прошлому".

"При подготовке к повторному выпуску приведены к единообразию структуры учебных пособий и их навигационный аппарат, усовершенствованы оформление, дизайн и иллюстративный материал, упрощены основные тексты параграфов за счет их разгрузки и сокращения количества упоминаемых понятий, терминов и географической номенклатуры", - подчеркнула заместитель директора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская.