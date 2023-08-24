В Витебской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 4 107 млн рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота области, составил 3 814,3 млн рублей, или 104,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2023 г. оптовый товарооборот составил 12 409,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 157,2% к уровню января-июля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 223,9 млн рублей, или 111,7% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.