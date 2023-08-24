Комитет государственного контроля Гродненской области в январе-июне 2023 г. провел 25 проверок и 66 мониторингов. Такие данные были озвучены 24 августа 2023 года на заседании коллегии КГК региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в результате бюджет взыскано 20,0 млн рублей, возвращено просроченной задолженности на сумму 1,8 млн рублей.

По материалам Комитета возбуждено 62 уголовных дела.