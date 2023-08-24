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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛЛЕСБУМПРОМА УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ЕАЭС
13:55 25.08.2023
Организации концерна «Беллесбумпром» планомерно расширяют свое присутствие на рынках стран Евразийского экономического союза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за первое полугодие 2023 года экспорт продукции в Армению, Казахстан, Кыргызстан и Россию вырос на 16,5% по сравнению с январем-июнем прошлого года. В общем объеме экспорта предприятий концерна рынок ЕАЭС занимает 63,5%.
На рынки стран ЕАЭС поставляется практически весь ассортимент производимой продукции. Среди них – мебель, плитная продукция, бумага и картон, а также изделия из них, двери, окна, продукты лесохимии.
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