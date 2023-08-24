В ходе проведения инспекцией МНС по Быховскому району мероприятий камерального контроля в отношении акционерного общества, осуществляющего ведение смешанного сельского хозяйства, установлено, что ОАО за 1-2 кварталы 2023 года необоснованно заявило на вычет суммы НДС по приобретенным за бюджетное финансирование товарам, при этом занизив размер единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, и кроме того занизила налоговую базу по НДС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в адрес ОАО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы НДС и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.

Уведомление плательщиком было исполнено в полном объеме, в результате чего была уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), на 153 тыс. рублей и исчислен, и уплачен в бюджет единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции в размере 0,3 тыс. рублей.