ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.08.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХООРГАНИЗАЦИЯ В БЫХОВСКОМ РАЙОНЕ НЕОБОСНОВАННО ЗАЯВИЛА НА ВЫЧЕТ НДС


13:44 25.08.2023

В ходе проведения инспекцией МНС по Быховскому району мероприятий камерального контроля в отношении акционерного общества, осуществляющего ведение смешанного сельского хозяйства, установлено, что ОАО за 1-2 кварталы 2023 года необоснованно заявило на вычет суммы НДС по приобретенным за бюджетное финансирование товарам, при этом занизив размер единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, и кроме того занизила налоговую базу по НДС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, в адрес ОАО было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет причитающиеся суммы НДС и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.

Уведомление плательщиком было исполнено в полном объеме, в результате чего была уменьшена разница между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг), на 153 тыс. рублей и исчислен, и уплачен в бюджет единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции в размере 0,3 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
валюта курс
EUR 3.4291
USD 3.1610
RUB 3.3498
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 0
USD 3.1610 -0.0015
RUB 3.3498 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4180
USD 3.1680 3.1720
RUB 3.0000 3.3600
подробнее

Конвертация в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0780
EUR/RUB 101.1500 111.8000
USD/RUB 94.2500 103.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте