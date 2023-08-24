В январе-июле 2023 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 12 881,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 90,4%, в обрабатывающей промышленности – 107,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 86,7%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 108,6%.