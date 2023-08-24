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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСАМ ОБМЕНЯЮТ АВТО НА ЛЮБУЮ ПРИГЛЯНУВШУЮСЯ «БЭУШКУ»
12:55 25.08.2023
Автоцентр «ДрайвМоторс» запустил новую схему на белорусском рынке.
Теперь дилера можно привлечь для покупки любой приглянувшейся иномарки с пробегом на территории Беларуси. Нужно лишь пригнать свой старый автомобиль на оценку и согласится обменять его на желаемый, а все остальные вопросы закроет автоцентр.
Схема работает с любыми подержанными иномарками, которые можно найти на рынке. Причем не важно, кто ими владеет – физическое или юридическое лицо. Готовы также найти понравившийся автомобиль и под заказ. Работает это так: в автоцентре выкупают старый автомобиль и одновременно приобретают желаемое авто у продавца.
Так как стоимость старого авто покрывает лишь часть суммы, то на оставшуюся дают кредит по низкой ставке. Его оформляют в автоцентре сроком до 7 лет по низкой ставке – 13,5% годовых. Погасить можно досрочно без комиссий и штрафов.
«Если образно, то теперь можно прийти к нам и показать пальцем на любой автомобиль на рынке, а мы сделаем так, чтобы он стал вашим. То есть выбор не ограничен одним автопарком, мы охватываем весь белорусский рынок. В первую очередь хотим помочь тем, кто меняет свой автомобиль и нуждается в дополнительной сумме. В этом случае наша роль будет заключаться в том, чтобы выкупить старый автомобиль и выдать кредит по низкой ставке, а параллельно, не теряя времени, договорится с продавцом о покупке. Все происходит быстро», – объяснили в автоцентре «ДрайвМоторс».
Перед передачей покупателю автомобиль пройдет комплексную диагностику в сервисном центре. Специалисты проверят все системы и узлы и сформируют чек-лист проверки.
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