ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 2,6%

12:34 25.08.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-июль 2023 г. в текущих ценах составил 11 509,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,6% больше к уровню января-июля 2022 года.