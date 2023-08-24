В холдингах Минпрома необходимо повышать качество корпоративного управления. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик на расширенном заседании коллегии ведомства, которое прошло 24 августа 2023 г. на базе Минского моторного завода.

Он ориентировал руководителей управляющих компаний холдингов на проведение более детального анализа деятельности дочерних компаний, повышение эффективности их работы.

Кроме того, наряду с увеличением объема экспорта на традиционные рынки предприятиям Минпрома следует активнее осваивать новые направления географии поставок, уверен вице-премьер.