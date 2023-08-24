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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОСЛО НА 1,8%


11:53 25.08.2023

В январе-июле 2023 г. в хозяйствах всех категорий Витебской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1417,5 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2022 г. в сопоставимых ценах на 1,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1351,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 132,7 тыс. тонн, молока – 451,9 тыс. тонн. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 94,7% молока и 83,9% производства яиц.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 515,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 179,3 тыс. голов. Численность свиней составила 387,7 тыс. голов.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 12,5% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 5%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 93,7 тыс. тонн при средней урожайности 27,4 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 336,3 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 319 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 6,7 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 8,2 центнера.
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