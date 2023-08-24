ЭКОНОМИКА РБ

В АВГУСТЕ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ДВА НОВЫХ СУБЪЕКТА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

11:42 25.08.2023 В августе в Беларуси зарегистрировано еще два новых субъекта поддержки предпринимательства. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в Витебской области зарегистрирвоан инкубатор малого предпринимательства ООО «Интеллектуальные технологии бизнеса», в Гомельской области – центр поддержки предпринимательства ООО «Г-консталтинг». Таким образом, сегодня в стране действуют 98 центров поддержки предпринимательства и 19 инкубаторов малого предпринимательства. Центры поддержки предпринимателей оказывают информационные, методические и консультационные услуги по организации и ведению бизнеса, содействуют в получении финансовых и материально-технических ресурсов, осуществляют маркетинговые исследования. В инкубаторах создаются благоприятные условия для начального развития субъектов МСП «возрастом» до 3 лет и на срок не более 5 лет. Они предоставляют в аренду помещения и необходимое для работы имущество – оргтехнику, компьютеры, инструменты и иное. Инкубаторы также оказывают информационные и консультационные услуги, проводят тематические курсы, семинары и другие деловые мероприятия.