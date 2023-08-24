За январь-июнь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,6%, рентабельность продаж – 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 4552 млн рублей, в том числе просроченная – 845,9 млн рублей, или 18,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 6 472,5 млн рублей, в том числе просроченная – 1 392,3 млн рублей, или 21,5% от общего объема кредиторской задолженности.