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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ СОСТАВИЛА 5,5%
11:14 25.08.2023
За январь-июнь 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,6%, рентабельность продаж – 5,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 4552 млн рублей, в том числе просроченная – 845,9 млн рублей, или 18,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2023 г. составила 6 472,5 млн рублей, в том числе просроченная – 1 392,3 млн рублей, или 21,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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