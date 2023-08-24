С понедельника очередь транспорта на въезд в Литву выросла: легкового — почти в 3 раза, грузового — в 1.5 раза. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«После закрытия властями Литвы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью нагрузка на оставшиеся 4 литовских пункта пропуска возросла. В течение недели легковой транспорт ожидал въезда в ЕС перед всеми литовскими пунктами пропуска. Наименьшее количество транспорта пропускали сотрудники погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — не более 24% от нормы», - говорится в сообщении.

Очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) достигала 300 единиц. Контрольные службы сопредельного погранперехода с начала недели пропускали на свою территорию в среднем 35% транспорта от нормы.

«По состоянию на 10:00 самым загруженным для фур остается литовское направление — въезда в ЕС ожидают около 550 автомобилей. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог). С понедельника сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 22% фур от нормы», - отмечает ведомство.