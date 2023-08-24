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ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,5%


10:41 25.08.2023

Реальные располагаемые денежные доходы населения Витебской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-июне 2023 г. составили 106,5% к уровню января-июня 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,2%.
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