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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАМОЛОЧЕНО БОЛЕЕ 6,8 МЛН ТОНН ЗЕРНА С УЧЕТОМ РАПСА
10:27 25.08.2023
В Беларуси на 25 августа собрано более 92% убираемых культур: из них 93% зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 90% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, всего намолочено 6827 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5891 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.
Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур, приближаются к финишу Минская и Гродненская области.
Все регионы страны закончили теребление льна.
Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 40 тыс. тонн.
Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 58% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 15% к убранной площади.
Посеяно озимого рапса на зерно на 97% площади страны.
Закончили сев озимого рапса на зерно Минская, Брестская, Могилёвская и Витебская области.
Хозяйства страны приступили к уборке картофеля. Урожайность 342,7 ц/га.
Собрано зеленой массы кукурузы 523 тыс. тонн.
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