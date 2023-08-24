В Беларуси на 25 августа собрано более 92% убираемых культур: из них 93% зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 90% рапса. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, всего намолочено 6827 тыс. тонн зерна с учетом рапса. При этом из них 5891 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур и около 940 тыс. тонн рапса.

Брестская область завершила уборку ранних зерновых колосовых и зернобобовых культур, приближаются к финишу Минская и Гродненская области.

Все регионы страны закончили теребление льна.

Продолжают работы по уборке льнотресты, заготовлено около 40 тыс. тонн.

Соломы, после уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур, убрано на 58% к скошенным площадям. Произведено лущение стерни́ на 15% к убранной площади.

Посеяно озимого рапса на зерно на 97% площади страны.

Закончили сев озимого рапса на зерно Минская, Брестская, Могилёвская и Витебская области.

Хозяйства страны приступили к уборке картофеля. Урожайность 342,7 ц/га.

Собрано зеленой массы кукурузы 523 тыс. тонн.