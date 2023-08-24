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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


09:30 25.08.2023

Количество работников на предприятиях Минпрома Беларуси в I полугодии 2023 года увеличилось на 2,3 тыс. человек, или на 1,5%, и составила 145,8 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности Александр Огородников на расширенном заседании коллегии ведомства, которое прошло 24 августа 2023 г. на базе Минского моторного завода.

Подводя итоги работы организаций Министерства промышленности в I полугодии 2023 года, он отметил, что в условиях санкционных рисков предприятиям отрасли удалось добиться неплохих результатов, выполнены практически все доведенные показатели.

В частности, темп роста объема производства в I полугодии 2023 года к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 114,5% при задании 111%. Выполняется и показатель темп роста экспорта товаров организаций Минпрома, который за январь-июнь составил 124%.

Рентабельность продаж в промышленности по государственным организациям и акционерным обществам с долей государства более 50% за январь-июнь составила 9% (при доведенном задании 5,3%).

Среднемесячная заработная плата по Минпрому составила 1983,8 рублей, или 110,4% от общереспубликанского уровня (1796,3 рублей).
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