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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛА ВСЕГО ЛИШЬ НА 6 РУБЛЕЙ


09:25 25.08.2023

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2023 года составила 1933,1 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В июне 2023 года средняя зарплата была 1927,1 рубля.

Таким образом, в июле она выросла по сравнению с июнем на 6 рублей, или на 0,3%.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за июль составила 2595,8 рубля, Минской области - 1942,4 рубля, в Гомельской – 1764,2 рубля, Брестской – 1720,2 рубля, Гродненской -1740,9 рубля, Витебской - 1635,3 рубля, Могилевской – 1611,0 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в июле досталась работникам в секторе "информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания" и составила 6649,7 рубля. На втором месте находится деятельность пассажирского воздушного транспорта - 4587,3 рубля, на третьем – «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования» – 3704,7 рубля.

Меньше всего начислено в июле работникам парикмахерских и салонов красоты – 1067,8 рубля; деятельность по уходу в специализированных учреждениях и предоставление социальных услуг – 1103,3 рубля; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в сфере культуры – 1106,1 рубля.
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