В январе-июле 2023 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 3,1 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 313,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 159,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 50,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 131,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 80,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,8% от общего ввода по области.