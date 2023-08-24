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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ ПЛАТЕЖЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В ПОСТУПЛЕНИЯХ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ 23,0%
18:05 24.08.2023
На 1 августа 2023 года на налоговом учете в Гродненской области состояло 13,7 тысячи организаций негосударственного сектора экономики, доля платежей от которых в общих налоговых поступлениях области составила 23,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за семь месяцев 2023 года уплачено в бюджет 629,5 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления в сопоставимых ценах увеличились на 32,4%, или на 154,1 млн рублей.
Наибольший удельный вес в поступлениях организаций негосударственного сектора экономики занимает налог на добавленную стоимость (26,2%), подоходный налог (24,0%) и налог на прибыль (18,4%).
Поступления в расчете на одну организацию негосударственного сектора экономики в январе-июле 2023 года составили 46,0 тыс. рублей, рост в сопоставимых ценах к уровню прошлого года составил 32,0%.
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