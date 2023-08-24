В Брестской области розничный товарооборот в январе-июле 2023 г. составил 5 199,1 млн рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 18,6 рубля против 16,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,7% розничного товарооборота области, в январе-июле 2023 г. составил 4 717,9 млн рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В январе-июле 2023 г. оптовый товарооборот составил 3 554,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-июля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2023 г. составил 273 млн рублей, или 115,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.