ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ ВТОРОЙ МАГАЗИН «ДА ДОМУ»

17:56 24.08.2023 В Минске откроется второй концепт-стор (магазин) «Да Дому». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома. Согласно информации, в магазине представят порядка 1,2 тыс. товаров отечественных производителей. В концерне «Беллегпром» отмечают, что все товары уникальны и не имеют аналогов даже в фирменных магазинах. К открытию второй точки некоторые из белорусских брендов, такие как «Беларускі лён», «Витебские ковры» и «Лента», обновили дизайн своей продукции. Открытие запланировано на 25 августа в ТЦ «Столица».