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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРОЕТСЯ ВТОРОЙ МАГАЗИН «ДА ДОМУ»
17:56 24.08.2023
В Минске откроется второй концепт-стор (магазин) «Да Дому». Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Согласно информации, в магазине представят порядка 1,2 тыс. товаров отечественных производителей.
В концерне «Беллегпром» отмечают, что все товары уникальны и не имеют аналогов даже в фирменных магазинах. К открытию второй точки некоторые из белорусских брендов, такие как «Беларускі лён», «Витебские ковры» и «Лента», обновили дизайн своей продукции.
Открытие запланировано на 25 августа в ТЦ «Столица».
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