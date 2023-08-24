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ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРНЫЕ ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ НАПРАВИЛИ НА РАБОТУ В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ 3-Х ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ
17:47 24.08.2023
Аграрные вузы и колледжи Беларуси в 2023 году направили на работу в сельскохозяйственные организации 3424 специалиста, из них – 1439 человека с высшим образованием и 1985 – со средним специальным.
Как сообщили в главном управлении образования, науки и кадровой политики Минсельхозпрода, распределение выпускников учреждений аграрного образования осуществляется с учетом потребности в кадрах, в первоочередном порядке в организации агропромышленного комплекса, предлагающие белее высокий уровень заработной платы и предоставляющие благоустроенное жилье.
В стране действует ряд нормативных правовых актов и указов, определяющих комплекс материальных стимулов и гарантий для молодых специалистов
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