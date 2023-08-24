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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,5%
17:41 24.08.2023
В январе-июле 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 11 586,9 млн рублей или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января-июля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 14,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,1%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 16,3%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,7%.
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