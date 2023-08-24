В январе-июле 2023 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 11 586,9 млн рублей или в сопоставимых ценах 104,5% к уровню января-июля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 14,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,1%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 16,3%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,7%.