Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик сегодня во время доклада Лукашенко похвастался ростом экспорта пиломатериалов в условиях санкций.

По его словам, Министерство лесного хозяйства перестроило свою работу.

"Если до санкций на экспорт ежемесячно поставлялось 60 тыс. кубометров пиломатериала, то сейчас (после логичного падения) поставки даже выросли и достигли 77 тыс. кубометров. Это исторический максимум поставки пиломатериалов на экспорт", - заявил министр.

До санкций основным рынком сбыта белорусской пилопродукции были страны Евросоюза: туда поставлялось 56%, теперь поставки в ЕС прекратились. Сейчас главные потребители - Китай (52%, было - 37%), Азербайджан (24%, было - 4%) и Россия (6%).

"Ниша заполнена, и самое главное, что мы нарастили и в объемном выражении, и в миллионах долларах. За семь месяцев у нас поставлено продукции на $90,4 млн", - рассказал Александр Кулик.