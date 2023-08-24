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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ ПОХВАСТАЛСЯ РОСТОМ ЭКСПОРТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
17:18 24.08.2023
Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик сегодня во время доклада Лукашенко похвастался ростом экспорта пиломатериалов в условиях санкций.
По его словам, Министерство лесного хозяйства перестроило свою работу.
"Если до санкций на экспорт ежемесячно поставлялось 60 тыс. кубометров пиломатериала, то сейчас (после логичного падения) поставки даже выросли и достигли 77 тыс. кубометров. Это исторический максимум поставки пиломатериалов на экспорт", - заявил министр.
До санкций основным рынком сбыта белорусской пилопродукции были страны Евросоюза: туда поставлялось 56%, теперь поставки в ЕС прекратились. Сейчас главные потребители - Китай (52%, было - 37%), Азербайджан (24%, было - 4%) и Россия (6%).
"Ниша заполнена, и самое главное, что мы нарастили и в объемном выражении, и в миллионах долларах. За семь месяцев у нас поставлено продукции на $90,4 млн", - рассказал Александр Кулик.
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