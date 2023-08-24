|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.08.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2023 СТАРТУЕТ В БЕЛАРУСИ 2 СЕНТЯБРЯ
14:45 24.08.2023
2 сентября в Беларуси стартует крупнейшее научно-популярное событие — Фестиваль науки-2023. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, местом проведения фестиваля выбран Центральный ботанический сад Национальной академии наук. Мероприятие пройдет в пятый раз и уже стало традиционным.
«Локация проведения фестиваля — Центральный ботанический сад — выбрана не случайно. Это не только площадка для отдыха, но и в первую очередь научное учреждение. Здесь изучаются образцы флоры, ведутся работы по освоению новых растений, создаются уголки природы из разных регионов планеты», - говорится в сообщении.
Образовательная площадка, организатором которой выступит Министерство образования, пройдет под названием «Университет будущего». Здесь будет выставлен цвет белорусской системы образования — лучшие учебные заведения. Будущим выпускникам стоит прийти туда, чтобы ознакомиться со всем спектром специальностей, которые сегодня есть в вузах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
Курсы в банках
на 24.08.2023
Конвертация в банках
на 24.08.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте