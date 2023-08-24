2 сентября в Беларуси стартует крупнейшее научно-популярное событие — Фестиваль науки-2023. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, местом проведения фестиваля выбран Центральный ботанический сад Национальной академии наук. Мероприятие пройдет в пятый раз и уже стало традиционным.

«Локация проведения фестиваля — Центральный ботанический сад — выбрана не случайно. Это не только площадка для отдыха, но и в первую очередь научное учреждение. Здесь изучаются образцы флоры, ведутся работы по освоению новых растений, создаются уголки природы из разных регионов планеты», - говорится в сообщении.

Образовательная площадка, организатором которой выступит Министерство образования, пройдет под названием «Университет будущего». Здесь будет выставлен цвет белорусской системы образования — лучшие учебные заведения. Будущим выпускникам стоит прийти туда, чтобы ознакомиться со всем спектром специальностей, которые сегодня есть в вузах.