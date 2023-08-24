ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ВЫРОС НА 3,4%

14:22 24.08.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-июль 2023 года в текущих ценах составил 12 969,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 3,4% больше к уровню января-июля 2022 года.