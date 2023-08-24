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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПАРТИИ ТОВАРА СТОИМОСТЬЮ 215 ТЫС. РУБЛЕЙ


13:55 24.08.2023

Перевозя через таможенную границу партию товара, молдавский перевозчик не указал в документах авто- и велозапчасти на 215 тыс. рублей. Попытку уклониться таким образом от уплаты таможенных платежей в полном объеме выявили гродненские таможенники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в грузовом автомобиле Mercedes-Benz, который следовал из Литвы через пункт пропуска «Котловка», по документам перевозили сборный груз: автомобильные запчасти, масла, новые шины к легковым автомобилям и другое. При досмотре установлено, что, помимо официально заявленных, в грузовом отсеке транспортного средства находится еще порядка 11 тыс. авто- и велозапчастей, пневматических покрышек и других товаров.

В случае соблюдения законодательства, сумма таможенных платежей, которые необходимо было бы уплатить при перемещении данных товаров, составила более 50 тыс. рублей.

Гродненской региональной таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). В соответствии с санкцией статьи перевозчику грозит штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, а это до 64,5 тыс. рублей.
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