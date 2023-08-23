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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ФОРМИРУЕТ ПОЧТИ 56% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
12:25 24.08.2023
В январе-июле 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 55,9% доходов консолидированного бюджета Минской области
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июль 2023 года эта категория плательщиков внесла в бюджет 2324,9 млн рублей налогов и платежей.
От организаций поступило – 2171,3 млн рублей, или 93,4%.
Индивидуальные предприниматели уплатили 153,6 млн рублей, или 6,6%.
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