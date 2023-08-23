ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ФОРМИРУЕТ ПОЧТИ 56% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

12:25 24.08.2023 В январе-июле 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 55,9% доходов консолидированного бюджета Минской области Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-июль 2023 года эта категория плательщиков внесла в бюджет 2324,9 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 2171,3 млн рублей, или 93,4%. Индивидуальные предприниматели уплатили 153,6 млн рублей, или 6,6%.