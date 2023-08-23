В январе-июне 2023 г. в хозяйствах всех категорий Брестской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3399,4 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-июлем 2022 г. в сопоставимых ценах на 6,1%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 237,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 198,7 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем в январе-июле 2022 г., молока – 1 286,7 тыс. тонн (на 8,6% больше), яиц получено 361,9 млн штук (на 4% больше).

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 885,5 тыс. голов крупного рогатого скота, или 102,3% к уровню 1 августа 2022 г., в том числе коров – 298,7 тыс. голов (102%). Численность свиней составила 358,5 тыс. голов, что на 7,2% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 38,9% площадей, подлежащих уборке (на 1 августа 2022 г. – 40%). Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 535,6 тыс. тонн при средней урожайности 40,2 центнера с одного гектара убранной площади.

На 1 августа 2023 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 994 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 706,1 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 11,5 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 10,7 центнера.